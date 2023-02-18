السوداني لبلينكن: العراق يولي أهمية خاصة للإصلاحات الاقتصادية وتنمية قطاع الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن العراق يولي أهمية خاصة للإصلاحات الاقتصادية وتنمية قطاع الطاقة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقته كوردستان 24، أن "محمد شياع السوداني استقبل في مقرّ إقامته، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".

وأكد رئيس الوزراء حسب البيان "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطّاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطّاع الغاز"، لافتاً إلى أن "العراق يرغب بتوطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله".

وأكد أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

من جانبه أشاد بلينكن حسبما أفاد البيان، "بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير"، مؤكداً أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي "الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات".