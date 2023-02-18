مسرور بارزاني يعود إلى أربيل بعد مشاركته في "قمة دبي" ولقائه ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت إلى أربيل بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ولقائه مع الرئيس الفرنسي في باريس.

وعلى هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، التقى رئيس الحكومة رئيسَ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبَ رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين، بالإضافة إلى لقائه رئيس الوزراء الجورجي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وفي فرنسا، اجتمع رئيس الحكومة مع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة بلدية باريس وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.