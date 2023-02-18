واشنطن تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً وتهدد باتخاذ إجراءات

أربيل (كوردستان 24)- نددت الولايات المتحدة بشدة اليوم السبت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، وقالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الصاروخ، الذي أُطلق في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان، لم يشكل تهديداً لحظياً، ولكنه أثار التوتر في المنطقة.

وقالت "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن أمريكا وجمهورية كوريا (الجنوبية) والحلفاء اليابانيين".