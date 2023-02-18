نيجيرفان بارزاني يواصل عقد لقاءاته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت سلسلة لقاءات جديدة مع كبار المسؤولين العالميين في إطار مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا.

واجتمع نيجيرفان بارزاني مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتبادل الجانبان، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان، "الآراء حول أحدث المستجدات السياسية والأمنية في العراق، علاقات أربيل وبغداد، الحرب على الإرهاب، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي وفرص توسيع آفاق التعاون المشترك بينهم".

وأكد بوريل على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، وفي عملية بناء المؤسسات، وإنجاح الحوار بين أربيل وبغداد لحل مشاكلهما، معلناً أن أوروبا مهتمة بالأمان والاستقرار والرفاهية في العراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أثنى نيجيرفان بارزاني على الدول الأوروبية لدعمها العسكري والإنساني والسياسي لإقليم كوردستان والعراق، وعبر عن رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون المشترك الاقتصادي والأمني معها.

وناقش الاجتماع الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية، مسألة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وسبل حل أزمة الطاقة في أوروبا، أوضاع منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

واجتمع نيجيرفان بارزاني، مع وفد من البرلمان الألماني ضم برلمانيين من حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاشتراكي المسيحي CSU وبرئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني توماس إيرندل.

وبحث المجتمعون علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والحرب على الإرهاب ومواجهة خطر وتهديد داعش، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير للدعم العسكري والإنساني الذي قدمته ألمانيا وبرلمانها للعراق وإقليم كوردستان، وأثنى مجدداً على تمديد تفويض القوات الألمانية العاملة في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق وإقليم كوردستان وعلى إقراره جرائم القتل الجماعي التي استهدفت الإيزيديين على أنها جرائم إبادة عرقية.

من جانبه، قيّم وفد البرلمان الألماني عالياً دور إقليم كوردستان في محاربة الإرهاب وهزيمة داعش، وأكد أن ألمانيا، بصفتها شريكاً، تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتدعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بينهما.

وضمن جدول لقاءاته، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر.

وخلال الاجتماع، وإضافة إلى التباحث بشأن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الفاتيكان، ناقش الجانبان أوضاع إقليم كوردستان وأحوال المكونات الدينية، وأوضاع النازحين واللاجئين المعيشية في مخيمات إقليم كوردستان، ووضع المكون المسيحي في إقليم كوردستان والعراق.

وإضافة إلى إبداء دعم الفاتيكان لإقليم كوردستان، جدد سعادة وزير خارجية الفاتيكان التعبير عن ارتياح وتقدير الفاتيكان لتجربة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، وعدّ الموقف الإنساني وكرم الضيافة اللذين أبداهما إقليم كوردستان تجاه النازحين المسيحيين وعموم النازحين موضع تقدير وحالة إيجابية.

من جهته، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لدعم الفاتيكان وزيارة بابا الفاتيكان الأخيرة إلى العراق وإقليم كوردستان مؤكداً أن إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً مهد التعايش وقبول الآخر والتسامح بين مكوناته كافة.

وفي محور آخر من الاجتماع تبودلت الآراء ووجهات النظر ونوقشت الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة عموماً.

كذلك اجتمع بارزاني مع وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز علاقات دولة الكويت مع العراق وإقليم كوردستان، واتفقا في الرأي بأهمية العمل المشترك والتفاهم بين دول المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار وحل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية.

وفي جانب آخر للاجتماع بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للعراق، وجدد معالي وزير الخارجية الكويتي التعبير عن دعم بلده للعراق وإقليم كوردستان وحل الخلافات بينهما واستتباب الاستقرار والازدهار في العراق.

وشكلت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وآخر مستجدات الوضع في سوريا والمنطقة بصورة عامة، محوراً آخر للاجتماع.

إلى ذلك، بحث رئيس إقليم كوردستان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين آخر تطورات الحرب ضد داعش والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي ينظر باهتمام إلى علاقاته مع العراق وإقليم كوردستان ورأت أن من المهم والضروري حل مشاكل أربيل وبغداد والمشاكل الداخلية لإقليم كوردستان، مبدية كامل دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان في هذا الصدد.

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لدعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان والمساعدات التي يقدمها في المجالات كافة مؤكداً أن إقليم كوردستان مستعد كما كان دائماً لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار.

أزمة الطاقة وأوضاع الشرق الأوسط ودور الاتحاد الأوروبي في المنطقة، كانت المواضيع التي تم التباحث فيها في محور آخر للاجتماع.