حزب الشعب التركماني العراق يدعو إلى تطبيع الأوضاع في كركوك وإنهاء عسكرة المدينة

أربيل (كوردستان 24)- دعا حزب الشعب التركماني العراق، اليوم السبت، إلى تطبيع الأوضاع في كركوك وإنهاء العسكرة في المدينة.

وقال حزب الشعب التركماني في بيان تلقته كوردستان 24، "عقدت اللجنة المركزية لحزبنا حزب الشعب التركماني العراق سلسلة اجتماعات متتالية بحثت عدداً من المواضيع المحلية والإقليمية والعالمية الملحة السياسية منها والاقتصادية والتي تم مناقشتها من جميع النواحي من أجل اتخاذ المواقف الصائبة تجاهها لصالح شعبنا التركماني وأبناء المنطقة".

وأضاف البيان "يا أبناء شعبنا التركماني نحن في قيادة حزب الشعب التركماني كان لنا مواقف مشرفة من القضايا القومية والوطنية والإقليمية، واليوم نؤكد مرة أخرى ضرورة أن ينال الشعب التركماني كافة حقوقه وخصوصاً في مناطق خارج الإقليم في كركوك وتلعفر ومندلي وخانقين ولن نساوم على تلك الحقوق قيد أنملة".

ودعا الحزب حسبما أفاد البيان "إلى تطبيع الأوضاع في كركوك وإنهاء عسكرة المدينة، والاهتمام باللغة التركمانية ومدارسها التي ما زالت تعاني من مشاكل عدة".

وأكد أنه "على المستوى الوطني نحن في حزب الشعب التركماني نرى أن تخفيض سعر الدولار ومحاربة الفساد هو الطريق الأمثل لخدمة أبناء العراق كافة وعلى المستوى الإقليمي نحن نتعاطف مع الجارة تركيا وما أصابها من ويلات نتيجة الزلزال المدمر الذي ضربها".

وشدد على أنه "نبارك الجهود المبذولة والمساعدات التي تم تقديمها وخصوصاً من مؤسسة بارزاني للإغاثة والحكومة العراقية ونهيب بالمواطنين إلى تقديم المزيد من المساعدات".

وتابع "يا أبناء شعبنا الكريم، إننا ومن أجل تقديم المزيد من الخدمات لكم قررنا المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في عموم العراق في موعدها المحدد، كما قررنا وباصرار المشاركة الفعالة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي سيتم تحديدها في وقت لاحق، ونحن مصرون في بذل كل الجهود من أجل إيصال ممثلينا إلى البرلمان الكوردستاني".

وختم البيان "إن حزب الشعب التركماني يراقب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ويتخذ المواقف اللازمة بحقها وكنا باستمرار المدافع المنيع عن حقوقكم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية عبر لجان علمية متخصصة وأساتذة الجامعات بعيداً عن المهاترات السياسية".