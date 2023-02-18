أنتوني بلينكن يتحدث عن أهمية "استقرار" العلاقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت التزام بلاده في التعاون والتنسيق مع العراق وإقليم كوردستان.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق بيان لرئاسة الإقليم.

ونقل البيان عن بلينكن تأكيده التزام الولايات المتحدة بـ"علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن الوزير الأمريكي "تحدث باهتمام عن علاقات أربيل وبغداد مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه العلاقات مستقرة وأن يتم حل المشاكل العالقة بين الجانبين".

وشدد نيجيرفان بارزاني على "أهمية الدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان في التصدي للتحديات التي تواجه البلد"، حسبما ما أورده البيان.

وفي سياق منفصل، اجتمع رئيس إقليم كوردستان مع وزير الخارجية البريطاني السيد جيمس كليفرلي وناقش معه مساعي حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، ومسألة الطاقة وقانون النفط والغاز في العراق، وفق ما أفاد بيان منفصل.

وأكد وزير الخارجية البريطاني استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان ولحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن بريطانيا كشريك تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتعد استقرار العراق وإقليم كوردستان مهماً في المنطقة.

من جهته، قال نيجيرفان بارزاني إن "إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً عامل أمان واستقرار".

وفي إطار لقاءاته، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع وفد من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور ليندزي غراهام، وبحث معه علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، حيث أكد وفد الكونغرس مواصلة دعم الكونغرس لإقليم كوردستان.

كذلك بحث إقليم كوردستان مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع النرويج.

وتباحث الجانبان بشأن "المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد والحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل هذه المشاكل".