سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تحالف السيادة

author_image أحمد حاجي
کوردستان الرئيس بارزاني تحالف السيادة خميس الخنجر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 شباط فبراير، في أربيل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع وفد مرافق له.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن اللقاء بحث "الوضع السياسي في العراق، وسلط الضوء على خطوات تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة العراقية لتنفيذ تلك الاتفاقية".

كما ناقش الاجتماع "العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية الالتزام بمبادئ الشراكة، والتنسيق بين القوى السياسية".

 

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