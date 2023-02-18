الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من قوى التغيير الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 شباط فبراير 2023 في صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من قوى التغيير الديمقراطية.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الوفد تكون من سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، ومن المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم، ورئيس التيار الاجتماعي علي الرفيعي، ورئيس حركة نازل آخذ حقي مشرق الفريجي، ورئيس حزب البيت الوطني حسين الغرابي، ورئيس حزب البيت العراقي محيي الأنصاري، ورئيس حزب الوعد موسى رحمة الله".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية في العراق، ومعوقات النشاط السياسي للأحزاب ومواجهة الأزمات السياسية".

وأكد الاجتماع كذلك "على أهمية التنسيق بين قوى التغيير الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكوردستاني".