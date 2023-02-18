سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من قوى التغيير الديمقراطية

وأكد الاجتماع "على أهمية التنسيق بين قوى التغيير الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكوردستاني"
author_image أحمد حاجي
کوردستان الرئيس بارزاني قوى التغيير الديمقراطية الأوضاع السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 شباط فبراير 2023 في صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من قوى التغيير الديمقراطية.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الوفد تكون من سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، ومن المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم، ورئيس التيار الاجتماعي علي الرفيعي، ورئيس حركة نازل آخذ حقي مشرق الفريجي، ورئيس حزب البيت الوطني حسين الغرابي، ورئيس حزب البيت العراقي محيي الأنصاري، ورئيس حزب الوعد موسى رحمة الله".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية في العراق، ومعوقات النشاط السياسي للأحزاب ومواجهة الأزمات السياسية".

وأكد الاجتماع كذلك "على أهمية التنسيق بين قوى التغيير الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 

 

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