سیاسة

أوميد صباح: وفد حكومة الإقليم سيبحث في بغداد المشاكل العالقة بين الجانبين

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رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح
رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح
کوردستان أوميد صباح كوردستان وفد حكومة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح اليوم السبت إن وفد حكومة الإقليم سيبحث في بغداد يوم غد المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأضاف صباح، وهو عضو وفد حكومة الإقليم، على حسابه في فيسبوك أن الوفد سيزور بغداد غداً لاستئناف الاجتماعات بين أربيل وبغداد إزاء القضايا الخلافية العالقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تصريح لكوردستان 24، إن الوفد سيعود إلى بغداد غداً لبحث ملفات عدة.

وأوضح أن المباحثات مع الجانب الاتحادي ستتمحور بشأن قانوني النفط والغاز والموازنة ومستحقات إقليم كوردستان المالية والمشاكل العالقة بين الطرفين.

وفي 11 من الشهر الجاري، أجرى وفد حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى بغداد استمرت يومين وعقد خلالها سلسلة مباحثات مكثفة مع وزارتي النفط، والتخطيط، بالإضافة هيئة المنافذ الحدودية وشركة تسوق النفط العراقية (سومو).

وتأتي هذه الخطوات، بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد في أواخر العام الماضي، بحث خلالها مع الرئاسات الأربع العلاقة بين أربيل وبغداد.

وخلال زيارته، شدد مسرور بارزاني على ضرورة تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، كما أكد رغبة الإقليم في التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين.

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