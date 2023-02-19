بيونغ يانغ :إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"

أربيل (كوردستان 24 )- أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد 19 شباط أن أحدث تجارب بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-15، هي الأولى منذ سبعة أسابيع، جاءت في إطار "تدريب مفاجئ".

وسرعان ما قوبل الإطلاق بإدانة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التي قالت إنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي، "ارتقى إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768.5 كيلومترا وقطع مسافة 989 كيلومترا لمدة 4015 ثانية قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي" الذي يسمى أيضا بحر اليابان.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية أن الصاروخ حلق لمدة 66 دقيقة ويمكن أن تصل مسافته إلى 14 ألف كيلومتر، ما يعني أنه قادر على ضرب أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن "التدريب نُظم فجأة دون إشعار مسبق"، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وافق شخصيا عليه.

هددت كوريا الشمالية الجمعة برد قوي "غير مسبوق" على مناورات مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وصفتها بأنها استعدادات للحرب.

ومن المقرر أن تبدأ سيول وواشنطن تدريبات مشتركة في الأيام المقبلة بهدف تحسين استجابتهما في حالة وقوع هجوم نووي كوري شمالي.

وأضافت الوكالة أن الإطلاق المفاجئ يعد "دليلا واضحا" على مصداقية "الردع النووي المادي القوي" لكوريا الشمالية.