مباحثات عراقية - كويتية تناقش ترسيم الحدود

أربیل (كوردستان 24 ) - يعقد العراق والكويت، اليوم الاحد، 19 شباط جولة مباحثات قانونية وفنية، في إطار سعيهما لإنهاء الخلاف الحدودي والبحري، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح. وقال الصباح، في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "حل الخلافات سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين"، معبرا عن أمله في إحراز تقدم.

وأضاف الوزير "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية". وقال إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع يوم الأحد سعيا لاتفاق و"نحن نمضي قدما".

ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين. وأجرى وزير الخارجية الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ يوم الجمعة.