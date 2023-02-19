سیاسة

العراق يتجاوز السعودية بصادراته النفطية إلى أميركا في اسبوع

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، 19 شباط أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 322 ألف برميل يوميا لتتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها ، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.709 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 1.354 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.063 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 322 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 230 ألف برميل يوميا، ولتتعدى أيضا صادرات النفط السعودية إلى أمريكا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.556 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 690 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 262 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 195 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 156 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 143 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 75 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".

 

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