صحة وبیئة

ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و642 في تركيا وشمال كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الى 40 ألفاً و 642 شخصاً، مؤكداً أن أعمال البحث والانقاذ ستنتهي الى حد كبير بحلول مساء الاحد.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر في تصريح له "أن 5700 هزة ارتدادية حدثت بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 شباط الجاري".

وأضاف سيزر "تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن"، مشيرا إلى "استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين"، موضحاً أنه "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

من جهته قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجه "ان عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 الالاف و 108 أشخاص".

وأشار فخرالدين قوجه الى "ان اجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفاً و 859 شخصاً"، مؤكداً "استكمال علاج 13 ألفاً و 612 شخصاً".

وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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