سیاسة

الحزب الديمقراطي الكوردستاني : "قمنا بأزالة جميع العراقيل ونحن جاهزون للانتخابات ".

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قال عضو المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني  ، إن معظم العراقيل أمام الانتخابات البرلمانية الكوردستانية قد أزيلت. وأضاف "إذا لم يتم الانتهاء من العملية بحلول أيار  ، فمن غير المرجح إجراء انتخابات هذا العام".

وقال هيوا أحمد مصطفى ، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لموقع كوردستان 24: “نحن مستعدون لتقديم أية تسهيلات من أجل أجراء الانتخابات.

أما بخصوص شكل الدوائر الانتخابیة ، عبر أحمد عن إستعداد حزبه حول دوائر الاقليات بشرط الحفاظ على حقوقهم وأن الديمقراطي الكوردستاني سيكون داعما ومتعاونا بهذا الخصوص .

وتابع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني :"نحن مع تعديل سجل الناخبين مثلما تم في الانتخابات العراقية .

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد طالب في وقت سابق بتقسيم النظام الانتخابي إلى أربع دوائر ، ووافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب ، وطالب باستخدام التسجيل البايومتري للمفوضية العراقية العليا للانتخابات ، وتمت الموافقة على هذا المطلب، وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إنها تستطيع استخدام البيانات البايومترية العراقية وليست لديها مشاكل معها.

وقال شروان زرار المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكوردستان 24: "إذا لم تتفق الأحزاب السياسية على إعادة تفعيل مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات بحلول مايو أيار  ، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل إجراء انتخابات هذا العام. .

وفيما يتعلق بقضية الاقليات، دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني  وحركة كوران إلى تركها للاقليات نفسها فهذا شانها وهي تحدد موقفها مع الأمم المتحدة.

من جهة أخرى وفي أخر تصريح له دعا بافل طلاباني ، في لقائه الأخير مع مبعوث الأمم المتحدة ، إلى انتخابات نزيهة.

 

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