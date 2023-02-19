السوداني : لا نحتاج لقوات قتالية أجنبية وإنما بعثات استشارية فقط

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، 19 شباط عدم حاجة العراق لقوات قتالية أمريكية على أراضيه، مشيرا الى وجود حاجة لقوات استشارية فقط.

وقال السوداني، في ندوة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ، ، إن العراق مفتاح الحل في المنطقة وحكومتنا لديها 5 أولويات، مؤكدا العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد.

واضاف، أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشاكل التصحر أولوية في معالجاتها.

وتابع، أن قواتنا لديها القدرة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة لقوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط، مبينا أن وجود مخيم الهول عامل مقلق للعراق.

وبين السوداني، أن الشعب العراقي متمسك بالنظام الديمقراطي، لافتا الى العمل باستمرار على مبدأ المواطنة حيث تم قطع شوط كبير بتذليل المشاكل بين بغداد وأربيل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن قانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي، فيما أكد انتهاء داعش عسكريا في العراق.

ولفت السوداني الى وجود حاجة لمساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الارهابيين ومنع تمويلهم، موضحا أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد احتياجاتها وأوجه المهام في المرحلة المقبلة وتحديد أعداد المستشارين.

وقال رئيس الحكومة، إن واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما لدينا علاقات تاريخية مع إيران، فيما اشار الى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار.