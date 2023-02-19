سیاسة

فؤاد حسين في مؤتمر ميونخ  : أشكر ألمانيا على إعترافها بالإبادة الجماعيَّة ضد الإيزديين

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فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، اليوم الاحد، 19 شباط حرص العراق على استمرار التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع ألمانيا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تابعته كوردستان 24 أن "فؤاد حسين وخلال لقاءه أعضاء البرلمان الألمانيّ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ أكد حرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار"، مشيرا الى ضرورة "تفعيل التعاون مع الجانب الألمانيّ في مُختلِف القطاعات المُتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة، التي يحرص العراق فيها على استمرار الشراكة والتعاون الإستراتيجيّ طويل الأمد مع ألمانيا".

وثمن وزير الخارجية، بحسب البيان: "دور الجانب الألمانيّ لمساهمتهم في القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة"، لافتا الى أنه "تم استعراض جُهُود الحكومة العراقيَّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار والمنطقة وخلق الإستقرار في العلاقات القائمة بين الدول".

وأعرب فؤاد حسين، عن شكره للبرلمان الألمانيّ على الاعتراف بالإبادة الجماعيَّة التي ارتكبها إرهابي داعش ضد المكون الإيزيدي.

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