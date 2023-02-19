بشتيوان صادق: لا توجد فرصة لتأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية

أربيل (كوردستان 24 ) – أكد بشتيوان صادق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنه لا توجد فرصة لتأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وقال بشتيوان صادق إن المشاكل بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست كبيرة لدرجة أنه لا يمكن حلها. مشيرا "يجب أن نلتقي عاجلا أم آجلا".

وأضاف أن الديمقراطي الكوردستاني ليس لديه مشكلة مع الدوائر الانتخابية .

وحول ما جاء في صحيفة " الصباح " قال إن "حكومة إقليم كوردستان دستورية وتشكلت بدماء وتضحيات الشعب الكوردي ، وأن 93 في المئة من الشعب الكوردي صوت لصالح الاستقلال".

وبخصوص المستحقات المالية لإقليم كوردستان ، قال بشتيوان صادق لكوردستان 24 إن حكومة الاقليم تحتاج إلى 620 مليون دولار شهريا ، وعندما كان الدولار 1450 دينارا ، كان المبلغ المرسل من قبل الحكومة العراقية 137 مليون دولار ، بينما دخل العراق الشهري لايقل عن 8 مليارات دولارات، معربا عن إستغرابه بالقول : "نحن متفاجئون لماذا يتعاملون مع إقليم كوردستان بهذه الطريقة مقابل هذا المبلغ من المال"