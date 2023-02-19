نائب إردوغان: أكثر من 105 آلاف مبنى منهار ومتضرّر في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن هناك أكثر من 105 آلاف مبنى في البلاد منهار أو على وشك الانهيار في أعقاب الزلزال المدمّر.

وتعرّضت منطقة شرق المتوسط في السادس من فبراير شباط الجاري، لزلزالين متتاليين بقوة 7.6 و7.8 درجات تأثرت بها مدنٌ جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.

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وقال أوقطاي في تصريحاتٍ بمقرِّ هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) في أنقرة، "تم فحص 830،806 مبنى بعد الزلزال الذي ضرب 11 مقاطعة".

وأضاف "من المباني التي فحصت هناك 407،786 منها لم تتضرر، لذا فإن حوالي 49% من المباني لم تعد قابلة للبقاء بداخلها".

وأشار في الوقت ذاته، إلى وجود "28586 مبنى تضرر بشكل طفيف، لذلك، يمكن استخدامها بعد إصلاحات بسيطة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى ما لا يقل عن 40 ألفاً و642 قتيل، وفق آخر إحصائيةٍ أعلنتها إدارة الكوارث والطوارئ الحكومية التركية "آفاد"، أمس السبت.

وقال رئيس "آفاد"، يونس سيزر، "من المتوقّع أن تنتهي أعمال البحث والإنقاذ مساء اليوم الأحد"، لافتاً إلى إمكانية استمرار جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

وأضاف "وقعت 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 شباط فبراير الجاري".

وزاد "مُنِحت مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولاراً) لأكثر من 682 ألف مواطن، وستستمر الحكومة في تقديم المساعدات النقدية للمواطنين".