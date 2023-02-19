وفد من الحكومة العراقية يصل الى سنجار.. والهجرة توزع المنح على العائدين

أربيل (كوردستان 24 ) -أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، بيانا يتعلق بتوزيع المنح على مستحقيها من العائدين لقضاء ىسنجار .

وذكر بيان للوزارة، تابعته كوردستان 24 أن "وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عقدت اليوم الاحد، إجتماعاً موسعاً بالقيادات والجهات الخدمية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بحضور مستشار رئيس الوزراء زيدان خلف، لمناقشة ملفات تعويضات النازحين والبنى التحتية لقضاء سنجار فضلاً عن متابعة الجهد الهندسي والخدمي في القضاء والنواحي التابعة له وضرورة التنسيق مع المنظمات لإعادة إعمار سنجار وعودة الأسر النازحة إليه" .

وأكدت جابرو، بحسب البيان، أن "رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي هذا الملف "، مردفة بالقول إن" الهدف الأساس هو الإسراع بإنجازه كي يتم توزيع المنح على مستحقيها من العائدين الى القضاء " . وصل وفد من الحكومة الاتحادية العراقية إلى قضاء سنجار ، اليوم الأحد 19 شباط ، ومن المقرر أن يلتقي بالقائد الأمني ​​والشخصيات المحلية للمنطقة .

وكان مراسل كوردستان 24 ، أفاد في وقت سابق اليوم بوصول وفد من الحكومة الاتحادية العراقية إلى قضاء سنجار ، اليوم الأحد 19 شباط ، ومن المقرر أن يلتقي بالقائد الأمني ​​والشخصيات المحلية في المنطقة .

وبحسب مراسلنا فان الوفد الامني الذي ترأسه مستشار رئيس الوزراء زيدان خلف سيلتقي مع القائد الأمني ​​للمنطقة وشخصيات بارزة في سنجار لبحث أوضاع النازحين وعدة قضايا أخرى.