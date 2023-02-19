حكومة أقليم كوردستان وفرت أكبر عدد من  فرص العمل خلال أربعة أعوام  

أربيل (كوردستان 24 ) - وفرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 12400 فرصة عمل من خلال وزارة التجارة وذلك لبناء البنية التحتية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين ،في مجالات مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة ، حيث شهد الاقليم تطورا في الاونة الاخيرة نظرا للسياسة التي تتبعها حكومة أقليم كوردستان .

وقال نوزاد كامل مدير عام التجارة في حكومة إقليم كوردستان: "إن وزارة التجارة هي إحدى الوزارات المعنية بتصدير واستيراد البضائع ، والتي يحصل رجال الأعمال على تراخيص لعملهم ، ويتغير رأسمالهم سنويًا".

وبَيّن مدير عام التجارة في الاقليم : "ازداد عدد التراخيص والوحدات والسبب يرجع الى التسهيلات التي تقدمها الكابينة الحكومية التاسعة وزارة التجارة .

وكشف نوزاد كامل ، أنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية ، تم إصدار عدد كبيرة من التراخيص للمصانع ووالمشاريع في القطاع الصناعي و برأسمال يزيد عن مليار دولار ، مما خلق أكثر من 12400 فرصة عمل للمواطنين.

و قال مدير عام التجارة في حكومة اقليم كوردستان ، انه تم خلق معظم فرص العمل في مجال التجارة والصناعة ، ومعظمها في محافظة السليمانية ، وكان الاستثمار الأكبر في القطاع الصناعي للمحافظة .