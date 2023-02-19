مسرور بارزاني يستقبل الفرق الاغاثية التابعة لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - يستقبل مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان عند مدخل مدينة أربيل فرق الإغاثة التابع لحكومة إقليم كوردستان التي كانت قد توجهت منذ بداية الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا .

يستقبل مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان اليوم الاحد 19 شباط فرق الانقاذ التابع لحكومة اقليم كوردستان عند بوابة مدينة اربيل (طريق دهوك - اربيل) عند الساعة 3:30 عصرا ، والذين توجهو لنجدة المواطنين في تركيا وسوريا لتقديم المساعدات الانسانية من احتياجات طبية وغذائية وإغاثية عاجلة للمتضررين جراء الزلزال المدمر.

وبعد أداء مهامهم الانسانية على أكمل وجه عادوا اليوم الى أربيل .