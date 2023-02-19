مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يفتح تحقيقاً عاجلاً حول تقريرٍ لصحيفة "الصباح"

أربيل (كوردستان 24)- وجّه مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد، بفتح تحقيقٍ عاجل حول ما نشرته صحيفة "الصباح"، والإبلاغ عن نتائجه خلال 24 ساعة.

وكانت الصحيفة، الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن غالبية مواطني إقليم كوردستان يرغبون بالعودة إلى السلطة المركزية وحل كيان الإقليم. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما أسمته مركز لاستطلاع الرأي.

وقال مجلس الأمناء في بيانٍ له، "استناداً إلى قانون شبكة الإعلام العراقي المرقم (26) لسنة 2015، والمعدّل أولاً رقم (63) لسنة 2017، في المادة (12). أولاً وجه مجلس الأمناء التحقيق العاجل في الموضوع المنشور في صحيفة الصباح تحت عنوان "استطلاع الأغلبية تفضّل الارتباط بالحكومة الاتحادية.. هل سيُحل إقليم كوردستان؟"، لكونه مخالفاً لأحكام الدستور العراقي وخطاب الدولة الرسمي، كما وجه مجلس الأمناء الالتزام بالخطاب الرسمي للدولة العراقية".

وأوعز مجلس الأمناء بإعلامه بنتائج التحقيق خلال 24 ساعة.

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ردّت على الصحيفة، واعتبرت أن "المركز المسمى بالاستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أي أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً".

وقالت في بيانٍ لها، "إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة".

من جانبها، رفضت شبكة الإعلام العراقي ما نشرته الصحيفة، وأكّدت التزامها بخطاب الدولة الرسمي المنسجم مع الدستور العراقي وقانون الشبكة.

وكانت صحيفة (الصباح) شبه الرسمية، حذفت التقرير من موقعها الإلكتروني عقب صدور بيان إقليم كوردستان.