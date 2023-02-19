سیاسة

إدارة مطار أربيل تصدر توجيهات جديدة حول بيع الدولار للمسافرين

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الواجهة الخارجية لصالة المسافرين في مطار أربيل الدولي- فرانس برس
الواجهة الخارجية لصالة المسافرين في مطار أربيل الدولي- فرانس برس
کوردستان مطار أربيل دولار

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت إدارة مطار أربيل الدولي توجيهاتٍ جديدة حول عمليات بيع الدولار للمسافرين بسعر 1320 دينار (كل 100 دولار بـ 132 ألفاً).

وقالت إدارة المطار في بيانٍ لها، الأحد، "يجب على المسافر، قبل 24 ساعة من الرحلة، زيارة المكتب الرئيسي لبنك (آر تي) في شارع 40 متري بأربيل، مصطحباً معه المستمسكات الشخصية (جواز السفر + فيزا + تذكرة الطائرة)".

وأضاف البيان الذي وصلت نسخه منه لمراسل كوردستان 24، "عند وصول المسافر إلى المطار وبعد استلام بطاقة الصعود إلى الطائرة، يستطيع مع الوصل الذي يحمله من البنك التبديل إلى الدولار وحسب الشروط الموضحة سابقاً".

 

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