سیاسة

كوردستان تعلن تشكيل لجنة مشتركة مع بغداد لصياغة قانون النفط والغاز

وصل الوفد المفاوض في وقت سابق من اليوم إلى بغداد، واستهل زيارته بالاجتماع مع وزير النفط العراقي
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کوردستان كوردستان قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة العراقية لإعداد وصياغة قانون النفط الاتحادي.

وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم أن الوفد الكوردستاني المفاوض "اجتمع اليوم مع وفد من الحكومة الاتحادية- وزارة النفط في بغداد".

وأشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع "تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ووصل الوفد المفاوض في وقت سابق من اليوم إلى بغداد، واستهل زيارته بالاجتماع مع وزير النفط العراقي وكبار المسؤولين في الوزارة لمناقشة قانون النفط والغاز الاتحادي.

وضم الوفد وزير المالية والاقتصاد بصفته رئيس الوفد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة الإقليم.

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