رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في مجلس عزاء المناضل الكوردي حميد أفندي

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 شباط (فبراير) 2023، في مجلس عزاء المناضل الكوردي حميد أفندي في مسجد الصواف بأربيل.

وتوفي حميد أفندي في يوم 17 شباط (فبراير)، عن عمر ناهز 89 عاماً، وشارك في ثورتي أيلول وكولان، كما تولى منصب وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان من عام 2001 وحتى عام 2005.

وفي وقت سابق نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رحيل حميد أفندي. وقال في بيان التعزية "بعميق الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة البيشمركة والقائد المثابر في ثورتي أيلول وكولان والمناضل البارز في كوردستان ووزير البيشمركة الأسبق الأستاذ حميد أفندي".

وأضاف أن أفندي كان أحد بواسل البيشمركة ومن المخلصين، وشارك في عدد من الملاحم الحافلة ببطولات البيشمركة، وأفنى جل حياته بين صفوفها مدافعاً عن كوردستان.