مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في مجلس عزاء المناضل الكوردي حميد أفندي

وتوفي حميد أفندي في يوم 17 شباط (فبراير)، عن عمر ناهز 89 عاماً، وشارك في ثورتي أيلول وكولان
author_image أحمد حاجي
کوردستان مسرور بارزاني حميد أفندي المناضل الكوردي مجلس عزاء

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 شباط (فبراير) 2023، في مجلس عزاء المناضل الكوردي حميد أفندي في مسجد الصواف بأربيل.

وتوفي حميد أفندي في يوم 17 شباط (فبراير)، عن عمر ناهز 89 عاماً، وشارك في ثورتي أيلول وكولان، كما تولى منصب وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان من عام 2001 وحتى عام 2005.

وفي وقت سابق نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رحيل حميد أفندي. وقال في بيان التعزية "بعميق الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة البيشمركة والقائد المثابر في ثورتي أيلول وكولان والمناضل البارز في كوردستان ووزير البيشمركة الأسبق الأستاذ حميد أفندي".

وأضاف أن أفندي كان أحد بواسل البيشمركة ومن المخلصين، وشارك في عدد من الملاحم الحافلة ببطولات البيشمركة، وأفنى جل حياته بين صفوفها مدافعاً عن كوردستان.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف