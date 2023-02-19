جهاز الأمن الوطني العراقي يلقي القبض على شخص انتحل صفة قاض

أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص انتحل صفة قاض في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، إنه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة قاض في العاصمة بغداد".

وأكد أن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم واستدراج المتهم الذي اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صورة فيها لأحد القضاة بهدف إيهام المواطنين بإمكانية إصدار مذكرات قبض وإنجاز المعاملات مقابل استحصال مبالغ مالية".

وتابع أنه "قد جرى تدوين أقوال المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".