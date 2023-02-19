اقتصاد

المباشرة بتنفيذ مشروع طريق دربنديخان - كلار وقرب الانتهاء من طريق كلار - كفري

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استمراراً لمشاريع الطرق التي تنفذها حكومة الإقليم، تمت المباشرة بأعمال مشروع طريق دربنديخان - كلار ذي المسارين، في حين شارف مشروع طريق كلار - كفري على الانتهاء، وسط جهود متواصلة لتخصيص الميزانية اللازمة بهذا الصدد.

وانطلق العمل بمشروع طريق دربنديخان – كلار ذي الاتجاهين يوم الأربعاء 15 شباط 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الإعمار والإسكان، وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي في الإقليم/ السليمانية صرف مليار دينار شهرياً ضمن أربع سلف للشركة المنفذة للمشروع، بناءً على توجيه من وزير المالية والاقتصاد.

وعن المباشرة بتنفيذ المشروع، قال مدير طرق إدارة كرميان عدنان خليل للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان "بهدف تطوير مشاريع الطرق، زرنا مع مشرف إدارة كرميان المستقلة، فرع السليمانية وبنك الإقليم في 13 شباط 2023، لتخصيص الأموال اللازمة للمشروع الذي توقف بعد أن طلب المقاول ذلك بسبب عدم صرف الأموال، حيث أبلغ الأطراف المعنية بأنه لا يستطيع الاستمرار، وبعدها تمت مخاطبة البنك بكتاب رسمي لصرف مخصصات المشروع، وعلى أساس ذلك قرر مدير البنك صرف 250 مليون دينار أسبوعياً للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 58%، ويحتاج إلى 58 مليار دينار أخرى لاستكماله 100% وإدخاله إلى الخدمة".

وفيما يتعلق بطريق كلار - كفري ذي المسارين أيضاً، قال عدنان خليل: "إن نسبة إنجاز مشروع توسعة الطريق إلى مسارين بلغت 94٪ ويحتاج إلى ثلاثة مليارات دينار أخرى لإنجازه بنسبة 100%، إذ تعهد مدير البنك بتخصيص المستحقات المالية للمقاول".

وتابع "لدينا كذلك 13 مشروعاً آخر خاصاً بالمشاكل المتعلقة بالطرق في القرى التي وضعت بدورها عقبات أمام القرويين، وتلقينا وعوداً بحل هذه المشاكل بعد تسلّم الأموال والميزانية اللازمة".

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