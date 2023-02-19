رشيد والحلبوسي يبحثان استعدادات استضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد.

وذكرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني أن الجانبين بحثا "الاستعدادات لاستضافة بغداد المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي سيعقد خلال الشهر الجاري".

وسينطلق مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد تحت شعار "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته" يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

كذلك تناول اللقاء "الأوضاع العامة في البلاد والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأهم التشريعات التي تضمنها المنهاج الحكومي ومنها قانون الموازنة الاتحادية والانتخابات"، حسبما ذكره بيان أصدره مكتب الحلبوسي بعد استقباله رئيس الجمهورية.