سیاسة

مسرور بارزاني مخاطباً "سفراء الإغاثة": أظهرتم حسن نية الشعب الكوردي

"هذه هي القصة الكوردية"
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مسرور بارزاني يلقي كلمة لأعضاء الفريق الإغاثي
مسرور بارزاني يلقي كلمة لأعضاء الفريق الإغاثي
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إن ما أنجزه فريق الإغاثة الكوردستاني يتجاوز مسألة البحث والإنقاذ.

واستقبل مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم فريق الإقليم الإغاثي بعد انتهاء عملياته في تقديم المساعدة وإنقاذ الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ما أديتموه، يتجاوز جهود البحث والإنقاذ، إذ كنتم بمثابة سفرائنا، حاملين معكم حسن نية الشعب الكوردي".

وتابع "كلما استطعنا، ومهما كانت وسائلنا، فنحن نقدم المساعدة".

وقال مسرور بارزاني "هذه هي القصة الكوردية".

واختتم تغريدته بالقول "شكراً لكم ومرحباً بكم في الوطن".

 

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