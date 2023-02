مسرور بارزاني مخاطباً "سفراء الإغاثة": أظهرتم حسن نية الشعب الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إن ما أنجزه فريق الإغاثة الكوردستاني يتجاوز مسألة البحث والإنقاذ.

واستقبل مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم فريق الإقليم الإغاثي بعد انتهاء عملياته في تقديم المساعدة وإنقاذ الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ما أديتموه، يتجاوز جهود البحث والإنقاذ، إذ كنتم بمثابة سفرائنا، حاملين معكم حسن نية الشعب الكوردي".

What you did goes beyond search and rescue efforts; you served as our ambassadors, carrying the goodwill of the Kurdish people.



Whenever we can, and whatever our means, we help.



That’s the Kurdish story.



Thank you and welcome home -mb. pic.twitter.com/NVzLfaLxRB