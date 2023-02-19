"المرهقون".. فيلم يمني يترقب عرضه في مهرجان برلين

أربيل (كوردستان 24)- يترقب صناع فيلم (المرهقون) عرضه غدا الاثنين في مهرجان برلين السينمائي ضمن دورته الثالثة والسبعين التي انطلقت هذا الأسبوع باعتباره أول فيلم يمني يُعرض في هذا المحفل السينمائي العريق.

قصة الفيلم مأخوذة من الواقع عن الزوجين أحمد وإسراء وأولادهم الثلاثة الذين يعيشون في مدينة عدن حيث تعاني الأسرة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد مما يدفع إسراء إلى التفكير في إجهاض نفسها رغم ما تعلمه من عواقب اجتماعية إزاء مثل هذا التصرف.

الفيلم مدته ساعة ونصف ومن بطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وإسلام سليم ورؤى الهمشري وعمر إلياس وإخراج عمرو جمال، ابن مدينة عدن، الذي اشترك في كتابة العمل مع مازن رفعت.

ويُعرض الفيلم، الذي حصل خلال مراحل إنتاجه على دعم من مهرجانات عربية وأجنبية، ضمن قسم (البانوراما) في مهرجان برلين.

وقال محسن الخليفي أحد المنتجين المشاركين في الفيلم في بيان "تواجدنا في واحد من أكبر المهرجانات السينمائية العالمية يعد الخطوة الأكبر لنا حتى اليوم، ويعد أيضا التواجد الأول ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان برلين لفيلم من اليمن".

وأضاف "كفريق عمل الفيلم وصناعه نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي لم يتحقق إلا بعد سنين من العمل ودعم ومساندة من زملائنا الفنانين وكل الداعمين والشركاء الذين لولاهم لما تحقق هذا الحلم".

وتابع قائلا "سيبدأ الفيلم رحلته الرسمية هذا الأسبوع ابتداء من مهرجانات الأفلام حول العالم خلال سنة 2023 قبل نزوله في صالات العروض الجماهيرية ومن ثم المنصات الرقمية".

وقال صحفيون عرب يحضرون مهرجان برلين السينمائي إن تذاكر العرض الأول للفيلم نفدت بينما ستقام عروض أخرى له خلال المهرجان.

وقالت المخرجة مريم الذبحاني، التي تابعت صناعة الفيلم، إنه قُدم بطريقة تناسب الجمهور الأوروبي، مشيرة إلى أنه يختلف عن فيلمه السابق (عشرة أيام قبل الزفة) عام 2018 الذي كان أول فيلم طويل يعرض جماهيريا في اليمن منذ عقود، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.

وأكدت مريم أن المهم هو أن يسمع العالم أكثر عن اليمن ويعرف ما يدور فيه بعيون وأصوات يمنية.