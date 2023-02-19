علوم وتكنولوجيا

على خطى "تويتر بلو".. "ميتا فيريفايد" تختبر خدمة توثيق الحساب بـ11.99 دولار شهرياً

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ميتا بلاتفورمز اليوم الأحد أنها تختبر خدمة باشتراك شهري، تسمى "ميتا فيريفايد"، ستتيح للمستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رقم تعريف حكومي مع الحصول على شارة زرقاء، وذلك ضمن خطط الشركة لمساعدة صناع المحتوى على النمو وزيادة متابعتهم.

كما تتضمن حزمة الاشتراك في فيسبوك وإنستغرام، التي ستُطلق هذا الأسبوع، حماية إضافية من انتحال الهوية بسعر يبدأ من 11.99 دولار شهرياً على الموقع الإلكتروني أو 14.99 دولار شهرياً على نظام تشغيل آي.أو.إس التابع لشركة أبل ونظام أندرويد.

ومن المقرر طرح ميتا فيريفايد هذا الأسبوع في أستراليا ونيوزيلندا على أن يتواصل الإطلاق تدريجيا في بلدان أخرى لاحقاً.

وتتبع خطوة الاشتراك الشهري من ميتا خطوة مماثلة من تويتر التي أعلنت الشهر الماضي إتاحة خدمة "تويتر بلو"، التي تتضمن ميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، بسعر 11 دولارا شهريا.

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