سیاسة

البنك المركزي يفرض ’المنصة الإلكترونية’ على البنوك وشركات الصيرفة

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - ألزم البنك المركزي العراقي، ، جميع المصارف المجازة وشركات الصيرفة، العمل بنظام المنصة الالكترونية، اعتباراً من اليوم الاثنين، مقابل الحصول على الدولار. 

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك، وجاء فيها: "توجب اعتماد المنصة الالكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20/2/2023".

وأضافت، "سيتم حرمان المصرف او الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".

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