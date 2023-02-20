واشنطن تعثر على غواصتها بعد 79 عاماً من اختفائها في سواحل اليابان

أربيل (كوردستان 24)- نجحت الولايات المتحدة في العثور على غواصتها "يو إس ألباكور" بعد نحو 79 عاماً من اختفائها على ساحل شمال اليابان خلال مشاركتها في الحرب العالمية الثانية عام 1944.

وعثر فريق من الخبراء، بقيادة البروفيسور تاماكي أورا، من جامعة طوكيو، على الغواصة الأميركية بواسطة مسيّرة بحرية باستخدام السجلات اليابانية التي وثقت انفجاراً قبالة هوكايدو في اليوم الذي فُقِدت فيه السفينة وغواصة تعمل بالتحكم عن بعد.

ونجحت الغواصة المفقودة خلال الحرب العالمية الثانية، من إغراق 10 مركبات للعدو، وفازت بـ 9 نجوم معركة و4 تكريمات رئاسية، وأدت 10 دوريات ناجحة.

لكنها اختفت خلال دوريتها الحربية الـحادية عشر دون أن يبقى لها أي أثر، حيث يرجح الخبراء أنها اصطدمت بلغمٍ بحري.

ورصدت الغواصة المُسيّرة حطام ألباكور، وصوّرت العديد من السمات الرئيسية لهذا الطراز، ما يؤكد أنها الغواصة المفقودة.

وقدم البروفيسور الصور إلى فرع علم الآثار تحت الماء التابع لقيادة البحرية الأمريكية للتاريخ البحري والتراث، حيث تم تأكيد هوية الغواصة التي عثر عليها.

وقال الخبراء "تمت مطابقة التعديلات التي أُجريت على الغواصة قبل دوريتها الأخيرة، مثل تزويدها بطبق وصارية رادار من طراز "إس جيه" وغيرها من التعديلات ما سمح بتأكيد هوية الغواصة".

ومن المقرر التعامل مع موقع حطام الغواصة ألباكور كمقبرة، على أن تتم حمايته بموجب قانون حطام السفن المهجورة.