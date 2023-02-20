أكبر رئيس أميركي على قيد الحياة يقضي أيامه الأخيرة وسط أسرته

أربيل (كوردستان 24)- قرّر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وهو أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة، العودة لمنزله وتلقي الرعاية الصحية وسط أسرته، بعد أن قضى فترة علاجه في المستشفى.

وأعلن مركز كارتر، أن الرئيس الأميركي الأسبق قرر أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد أن غادر المستشفى.

وأفادت المؤسسة الخيرية التي أنشأها كارتر (98 عاماً)، عبر حسابها على تويتر، بأنه بعد سلسلة من فترات الإقامة القصيرة في المستشفى "قرر كارتر قضاء ما تبقى من عمره في المنزل مع أسرته وتلقي رعاية المسنين بدلاً عن التدخل الطبي الإضافي".

وأضافت أنه يحظى بالدعم الكامل من فريقه الطبي وعائلته، التي تطلب الخصوصية في هذا الوقت وتشعر بالامتنان للقلق الذي أبداه العديد من الأميركيين.

يذكر أن جيمي كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عندما هزم الرئيس السابق جيرالد فورد عام 1976، وخدم لفترة ولاية واحدة، وهزمه الجمهوري رونالد ريغان في 1980.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، أسس مركز كارتر عام 1982 لتعزيز التنمية والصحة وفضّ النزاعات في أنحاء العالم.

ونال عام 2002 جائزة نوبل للسلام على خلفية عقود من جهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية.

وعانى جيمي كارتر سلسلة من المشكلات الصحية تطلبت دخوله المستشفى مرات عدة عام 2019.