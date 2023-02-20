أمن

إيران تنفي ضلوعها في استهداف ناقلة نفط إسرائيلية

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ناقلة نفط في عرض البحر (تعبيرية)- وكالات
ناقلة نفط في عرض البحر (تعبيرية)- وكالات
إيران ناقلة نفط إسرائيل هجوم فرقاطة إيران ناصر كنعاني

أربيل (كوردستان 24)- نفت إيران ما أسمتها بـ "الاتهامات" الإسرائيلية حول استهداف طهران ناقلة نفط لـ تل أبيب في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ بلاده تنفي اتهامات إسرائيلية بأنّ طهران استهدفت ناقلة نفط  إسرائيلية في العاشر من فبراير شباط الجاري.

من جانبه، قال قبطان الناقلة كامبو سكوير، التي ترفع علم ليبيريا، إنّ أضراراً طفيفة لحقت بها بسبب جسم طائر في العاشر من شباط بينما كانت تُبحر في بحر العرب.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، أمس الأحد، مسؤولية الهجوم، بحسب تقريرٍ لوكالة الأنباء البريطانية (رويترز).

وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي اسبوعي "نرفض بشدة اتهام النظام الصهيوني لإيران في ما يتعلق بالهجوم على الناقلة الإسرائيلية".

وأضاف "ننشط للغاية في الحفاظ على الأمن وحرية الملاحة في المياه الدولية وسنواصل ذلك".

 

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