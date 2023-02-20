الرئيس الامريكي يصل كييف في زيارة مفاجئة

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى العاصمة الاوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة، في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي أن بايدن سيعلن عن استمرار الدعم الامريكي لاوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الامريكية، أن المتحدث باسم مجلس الامن القومي جون كيربي قال "ان الولايات المتحدة في المقدمة على مستوى العالم من حيث المساهمات - سواء كانت مساعدات إنسانية أو أسلحة عسكرية لأوكرانيا- وسنواصل استخدام قوتنا الجماعية لحشد العالم، لحشد الدعم لأوكرانيا".

وأضاف كيربي "إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية".

وكان البيت الأبيض قد أكد مساء الأحد أن الرئيس الامريكي جو بايدن لا يخطط لزيارة كييف.