سیاسة

مسؤولٌ في الديمقراطي الكوردستاني: الإقليم كيانٌ دستوري ولا يوجد تهديد عليه.. والانتخابات ستجرى هذا العام

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مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إمنكي
مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إمنكي
کوردستان جعفر إمنكي الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر إمنكي، الاثنين، إن إقليم كوردستان "كيانٌ دستوري ولا يوجد أي تهديدٍ دستوري أو سياسي عليه".

وخلال حديثٍ لعددٍ من مراسلي وسائل الإعلام، بينهم مراسل كوردستان 24، أكّد إمنكي أن لقاءات الحزب الديمقراطي مع الأطراف السياسية "ستُستأنَف من أجل إجراء الانتخابات التي ستجرى هذا العام".

إلى ذلك، دعا مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جميع الأطراف السياسية إلى "الوفاء بمسؤوليتهم وواجبهم التاريخي".

واعتبر إمنكي في ختام حديثه، أن الانتخابات "قضية مهمة في كوردستان ولا يجوز حرمان شعب الإقليم من هذا الحق لأي سببٍ من الأسباب".

 

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