بمشاركة بنزيما.. أنشيلوتي يكشف عن تشكيلة فريقه لملاقاة ليفربول

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق استعداداً لخوض مباراة ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول والمقرر انطلاقها يوم غدٍ الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضيفاً ثقيلاً على ليفربول بملعب 'أنفيلد' في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

ويسعى الميرنغي للعودة بنتيجة إيجابية من معقل ليفربول، كي تسهل مهمته على 'سانتياجو بيرنابيو' في مباراة الإياب يوم 15 مارس المقبل.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب توني كروس، وأوريلين تشواميني عن الفريق الملكي، بسبب معاناتهما من نزلة برد.

في المقابل، عاد كريم بنزيما، مهاجم الريال بعد أن غاب في مباراة أوساسونا الأخيرة.

ويظهر في القائمة أيضاً الشاب الأوروجواياني ألفارو رودريجيز، الذي دخل لمدة دقيقتين ضد أوساسونا، وسبق أن لعب لمدة 20 دقيقة ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا.

كما ضم أنشيلوتي ثنائي وسط الملعب الشاب ماريو مارتن وأريباس.

وحسب صحيفة 'ماركا' قد يحصل مارتن ورودريجيز على بعض الدقائق في مباراة ليفربول، وهذا ما دفع أنشيلوتي أن يطلب من راؤول جونزاليس، مدرب فريق 'الكاستيا' أن يشركهما لمدة 60 دقيقة فقط في آخر مباراة للفريق.

وستكون مباراة الغد تكراراً لمباراة نهائي النسخة الماضية التي حسمها ريال مدريد لصالحه بهدفٍ دون رد سجّله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول:حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، روديجر، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، مارتن، أريباس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ألفارو.