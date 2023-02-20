ریاضة

بمشاركة بنزيما.. أنشيلوتي يكشف عن تشكيلة فريقه لملاقاة ليفربول

author_image Kurdistan24 اربیل
كريم بنزيما- وكالات
كريم بنزيما- وكالات
العالم كريم بنزيما ريال مدريد ليفربول كارلو أنشيلوتي

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق استعداداً لخوض مباراة ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول والمقرر انطلاقها يوم غدٍ الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضيفاً ثقيلاً على ليفربول بملعب 'أنفيلد' في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

ويسعى الميرنغي للعودة بنتيجة إيجابية من معقل ليفربول، كي تسهل مهمته على 'سانتياجو بيرنابيو' في مباراة الإياب يوم 15 مارس المقبل.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب توني كروس، وأوريلين تشواميني عن الفريق الملكي، بسبب معاناتهما من نزلة برد.

في المقابل، عاد كريم بنزيما، مهاجم الريال بعد أن غاب في مباراة أوساسونا الأخيرة.

ويظهر في القائمة أيضاً الشاب الأوروجواياني ألفارو رودريجيز، الذي دخل لمدة دقيقتين ضد أوساسونا، وسبق أن لعب لمدة 20 دقيقة ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا.

كما ضم أنشيلوتي ثنائي وسط الملعب الشاب ماريو مارتن وأريباس.

وحسب صحيفة 'ماركا' قد يحصل مارتن ورودريجيز على بعض الدقائق في مباراة ليفربول، وهذا ما دفع أنشيلوتي أن يطلب من راؤول جونزاليس، مدرب فريق 'الكاستيا' أن يشركهما لمدة 60 دقيقة فقط في آخر مباراة للفريق.

وستكون مباراة الغد تكراراً لمباراة نهائي النسخة الماضية التي حسمها ريال مدريد لصالحه بهدفٍ دون رد سجّله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول:حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، روديجر، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، مارتن، أريباس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ألفارو.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف