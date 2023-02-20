نجيب ميقاتي يدعو السوداني لزيارة لبنان

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين لزيارة لبنان، حسبما ذكره بيان حكومي.

وأفاد مكتب السوداني في بيانه أن رئيس الوزراء العراقي استقبل وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اليوم، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وجاء في البيان "نقل السيد بيرم إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ثمّن فيها المواقف الأخوية للعراق".

وأشار البيان إلى أن ميقاتي دعا نظيره العراقي "إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك".

وأضاف أن اللقاء "شهد التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية".

وأعرب السوداني "عن رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد"، وفق البيان.