سیاسة

نجيب ميقاتي يدعو السوداني لزيارة لبنان

شهد اللقاء التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ
author_image Kurdistan24 اربیل
السوداني خلال لقائه وزير العمل اللبناني
السوداني خلال لقائه وزير العمل اللبناني
العراق العراق لبنان السوداني ميقاتي

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين لزيارة لبنان، حسبما ذكره بيان حكومي.

وأفاد مكتب السوداني في بيانه أن رئيس الوزراء العراقي استقبل وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اليوم، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وجاء في البيان "نقل السيد بيرم إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ثمّن فيها المواقف الأخوية للعراق".

وأشار البيان إلى أن ميقاتي دعا نظيره العراقي "إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك".

وأضاف أن اللقاء "شهد التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية".

وأعرب السوداني "عن رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد"، وفق البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

في كوردستان.. "تفاح برواري" يتخطى الفحوص بتصنيف طبيعي خالص ويدخل قائمة التصدير
  20 دقائق
إيران

بسبب صور للاحتجاجات.. إيران تلغي مشاركتها في حوار رايسينا الهندي
  33 دقائق
العالم

تحقيقاً للتوازن بين العمل والحياة.. تطبيق يطالب الموظفين بالمغادرة لمنازلهم فور انتهاء العمل
  36 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف