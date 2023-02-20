تحقيقاً للتوازن بين العمل والحياة.. تطبيق يطالب الموظفين بالمغادرة لمنازلهم فور انتهاء العمل

أربيل (كوردستان 24)- ابتكرت شركة هندية صغيرة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات طريقة جديدة لمساعدة موظفيها على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الخاصة من خلال إنشاء تطبيق يُذكرهم بانتهاء نوبات عملهم ويطلب منهم العودة إلى منازلهم مباشرة.

وزودت شركة "سوفت جريد كمبيوترز"، ومقرها مدينة أندور بوسط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشعار في اللحظة التي تنتهي فيها نوبة عمل الموظف، ويحذره من أن "نظام المكتب سوف يغلق في غضون عشر دقائق" ويطلب منه "المغادرة إلى المنزل".

يأتي هذا الإجراء مع زيادة التركيز والأبحاث حول التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت عام 2021 من أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 بالمئة واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أجاي جولاني، لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) "الفكرة من وراء هذا التطبيق هي مساعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة حتى يتمكنوا من قضاء الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم".

وأحدث التطبيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عندما نشرت موظفة تدعى تانفي خاندلوال صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة.

وكتبت خاندلوال على لينكدإن منذ أسبوع "لقد وضعوا هذا التذكير الخاص الذي يغلق سطح المكتب بعد ساعات العمل ويصدر تحذيرا".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تلقى منشورها ما يقرب من 400 ألف إعجاب.

وأضافت "لا مزيد من المكالمات والرسائل الإلكترونية خارج ساعات العمل! أليس هذا رائعا؟".

وقالت كريتيكا دوبي، وهي موظفة من بين 40 شخصا يعملون لدى الشركة، لوكالة أنباء آسيا الدولية إن النافذة المنبثقة عن التطبيق ساعدتها على المغادرة في الوقت المحدد والقيام بمسؤولياتها الأخرى في المنزل.