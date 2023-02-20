وزير الداخلية العراقي يشيد بجهود السعودية في مكافحة التطرف

أربيل (كوردستان 24)- أشاد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات ولا سيّما الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفق بيان رسمي.

وذكرت الداخلية العراقية في بيانها أن الشمري بحث مع الجانب السعودي "آفاق تطوير العمل المشترك بين الجامعة ووزارة الداخلية العراقية بما يحقق الأهداف والرسالة المشتركة".

وأشاد الوزير العراقي بـ"الجهود المبذولة في هذه الجامعة، وبتطورها ومكانتها العلمية المتميزة"، واصفاً إياها بـ"المفخرة للجميع وأنها ذات رسالة هامة وتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواجهة الظواهر الإجرامية وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل".

كما ثمن الشمري "ما تقوم به الجامعة من دور في تطوير العمل في الدراسات العلمية وتنظيمها للندوات والدورات بجميع المجالات ومنها العلاقة العلمية مع الجامعة في مجال العمل الجماعي والتطوعي"، كذلك أشاد بـ"ما تقدمه الجامعة من برامج علمية وأنشطة متميزة في مختلف المجالات ولا سيما المجال التدريبي والدراسات العليا والبحوث"، وأكد على "أهمية تفعيل التعاون المشترك".

وزار الشمري المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، واطلع على جميع الأقسام ومراكز التعاون الدولي، وأكد "على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المختصة في العراق والسعودية وتعزيز العمل على تبادل المعلومات للحفاظ على أمن واستقرار المواطن والإسراع باستخدام جميع الوسائل الحديثة لمكافحة هذه الآفة والتي تعد الوجه الآخر للإرهاب العالمي".

كما زار وزير الداخلية مكتب مكافحة الجريمة والتطرف (مركز اعتدال)، حيث اطلع على آخر التكنولوجيا الحديثة لمتابعة مكافحة التطرف العالمي الذي يؤثر على أمن واستقرار العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، مشيداً بـ"جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة التطرف".