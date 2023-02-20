في كوردستان.. "تفاح برواري" يتخطى الفحوص بتصنيف طبيعي خالص ويدخل قائمة التصدير

أربيل (كوردستان 24)- نجحت التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تصدير المنتجات، إذ يعد التسويق الحكومي لمحاصيل مزارعي كوردستان جزءاً محورياً لتعزيز القطاع الزراعي في سبيل تنويع اقتصاد إقليم كوردستان. وفي إطار تلك الجهود، يطرح الآن تفاح برواري في جميع المتاجر العالمية داخل إقليم كوردستان، ومن المقرر أن تطرح منتجات "التفاح والعنب والعسل" في الأسواق الخارجية.

وبهذا الصدد، قال مستشار وزارة الزراعة رزكار حمد للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان "يتم إنتاج أجود أنواع التفاح في إقليم كوردستان، حيث بذلنا جهوداً مضنية بهذا الصدد، ولا سيّما بالنسبة للمزارع، لمعالجة المشكلة المتعلقة بتسويق منتجاها"، حسبما جاء في دائرة الإعلام والمعلومات.

وخلال زيارته إلى سويسرا في 16 كانون الأول 2023 للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، التقى رئيس الحكومة مسرور بارزاني عدداً من الشخصيات السياسية والتجّار والشركات. ومن بينها مجموعة شركات (ماجد الفطيم) التي تملك سلسلة متاجر هايبرماركت (كارفور)، وقد جرى التباحث بشأن محصول تفاح برواري، كما تقرر خلال الاجتماع شراء هذا المحصول الكوردستاني.

وقال المحلل الأقدم في مكتب رئيس الوزراء دلشير بردرَشي للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان إن "ما يبعث على السرور أنه في شهر كانون الأول 2022، وخلال زيارة فريقنا إلى منطقة كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، تمكّن من تقييم التفاح وتفحصه، ووجد أنه يُحمّل بكميات كبيرة في برادات كاني ماسي، ولا سيّما بالنسبة للمزارعين في هذه المنطقة، وقد أُخذت عينات من التفاح بواسطة شركة تابعة للقطاع الخاص لفحصها واختبارها، إذ أجريت بعض الفحوص داخلياً، فيما أرسل البعض الآخر إلى دول الخارج".

وبهدف إيصال المنتجات الكوردستانية إلى العالمية، لا بد من استخدام المبيدات والمواد الكيمائية وفق المعايير العالمية، إذ أظهرت عمليات الفحص داخلياً والتي أُجريت في الخارج أن تفاح برواري، وهو أحد أجود المنتجات الكوردستانية، تخطى جميع الفحوص بنجاح، وقد صُنّف تفاحاً طبيعياً خالصاً، الأمر الذي أدّى إلى إيجاد الأسواق المناسبة لتسويقه.

وأضاف دلشير بردرَشي قائلاً"بعد أسبوعين، سُعدنا بتلقي نتائج الاختبارات التي أظهرت أن نسبة السكر والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية كانت إيجابية، ولم تُستخدم أي مبيدات حشرية، ومن حيث المواد الكيميائية، أظهرت الاختبارات أن التفاح طبيعي وخالٍ من الجوانب السلبية، مما يعني أن تفاح برواري طبيعي 100 بالمئة استنادا إلى المعايير العالمية".

وأشار المحلل الأقدم إلى أن "شركة كارفور فرع العراق زارت منطقة كاني ماسي، وأثار التفاح إعجاب ممثلي الشركة، لأنه محصول طبيعي وله طعم ورائحة فريدة، وبعد زيارتهم اتفقوا مع المزارعين على السعر وفي الأسبوع اللاحق وصل التفاح إلى فروع كارفور، وما يسعدنا حقاً أن سعر بيع التفاح كان أعلى بنسبة 30 في المئة من سعر العلوة، ويتوفر تفاح برواري الآن في تسعة من متاجر هايبرماركت كارفور في إقليم كوردستان (دهوك، السليمانية، أربيل)، وفي المرحلة القادمة، أي في العام الجاري، عندما ينضج المحصول، وإلى جانب إقليم كوردستان، سيتم إرساله إلى وسط العراق وجنوبه ودول الخليج، ومثلما تم تصدير الرمان وبيعه في الأسواق، سيصل تفاح برواري إلى أسواق الخليج".

ومن أجل تحسين جودة الصادرات الكوردستانية المحلية والامتثال للمعايير العالمية، قررت حكومة إقليم كوردستان إطلاق برنامج وطني لتدريب المزارعين، بدءاً من كيفية تهيئة الأرض وإعدادها وزراعة المحاصيل وصولاً إلى آليات تخزينها ومن ثم تصديرها، فضلاً عن تأسيس مؤسسة تعمل على تشجيع تسويق المنتجات الزراعية الكوردستانية.