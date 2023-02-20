سیاسة

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة الحدود التركية السورية

شعر بالزلزال سكان جنوب تركيا وسوريا ولبنان والأردن
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ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة الكوارث التركية اليوم الاثنين إن زلزالاً بقوة 6.4 درجة ضرب على عمق كيلومترين من منطقة الحدود التركية السورية.

وذكرت إدارة الكوارث التركية أن زلزالاً بقوة 6.4 "ضرب محافظة هاتاي".

وأفاد مراسلو كوردستان 24 بسماع أصوات المزيد من انهيار المباني في إنطاكيا.

وبحسب وسائل إعلام فقد شعر بالزلزال سكان جنوب تركيا وسوريا ولبنان والأردن.

جاء ذلك بعد ساعات من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتركيا إن واشنطن ستساعد "لأطول فترة ممكنة" بعد الزلازل المدمرة والمميتة التي ضربت نفس المنطقة قبل أسبوعين.

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