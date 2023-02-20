أمن

"بانتظار الموازنة".. الانتهاء من تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة

تمتد المناطق التي تشهد ثغرات أمنية- من وجهة نظر الخفاجي- على مسافة 40 كيلومتراً
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المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي
المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي
العراق إقليم كوردستان العراق اللواءان المشتركان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اليوم الاثنين عن الانتهاء من تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة.

وسبق أن أجرت وزارة البيشمركة محادثات مكثفة مع بغداد حول تسليح لواءين مشتركين من قواتها مع الجيش العراقي لنشرهما في المناطق المتنازع عليها أو محيطها.

وقال الخفاجي في تصريح لكوردستان 24 "هذان اللواءان تم تشكيلهما وتمت تسميتهما... وبانتظار إقرار الموازنة الاتحادية حتى يتسنى لهما المباشرة بمهامها".

وأكد التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن اللواءين سيتم نشرهما في مناطق الفراغ الأمني بعد إكمال التدريبات اللازمة.

وتمتد المناطق التي تشهد ثغرات أمنية- من وجهة نظر الخفاجي- على مسافة 40 كيلومتراً، لكن إقليم كوردستان يرى المساحة أكبر من ذلك بكثير.

وتشمل تلك المناطق مساحات واسعة من الأراضي تبدأ من الحدود السورية غرباً في محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وثم كركوك وصولاً إلى ديالى عند حدود إيران.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دعا مراراً إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لسد الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وتوصلت أربيل وبغداد عام 2020 لاتفاق يهدف لتشكيل ستة مراكز للتنسيق الأمني المشترك للتصدي إلى فلول داعش في المناطق المتنازع عليها.

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