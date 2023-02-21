حالة هلع بعد زلزال الإثنين والنقل العراقية تؤكد: شعر بها سكان عدد من المحافظات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) بأن زلزالين جديدين بقوة 6,4 و5,8 درجات ضربا مساء الإثنين محافظة هاتاي جنوب تركيا، الأكثر تضررا من زلزال السادس من فبراير/شباط الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الزلزالين. وكان نائب الرئيس فؤاد أوقطاي قد أبلغ في وقت سابق عن إصابة ثمانية أشخاص جراء سقوط مبان متضررة.

وفي سوريا المجاورة، أصيب 47 شخصا في حلب أثناء محاولتهم الفرار وسط حالة من الذعر، وفق وكالة سانا. أما رئيس منظمة الخوذ البيضاء فقد أحصى 125 جريحا في شمال البلاد.

وعبر تويتر دعت "أفاد" السكان إلى الابتعاد من الساحل في إجراء احترازي، محذرة من مخاطر ارتفاع مستوى البحر. وتقع محافظة هاتاي على ضفاف البحر المتوسط على غرار مدينة أنطاكية وميناء الإسكندرونة.

وبحسب صحافي لوكالة الأنباء الفرنسية في المكان، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة. وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة أصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

من جهتها أكدت وزارة النقل العراقية يوم الاثنين، أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة أنطاكيا جنوب وسط تركيا اليوم، شعر بها المواطنون في إقليم كوردستان وبعض المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي حدثت، مساء الاثنين، وشعر بها سكان عدة دول في المنطقة، وفقا لما أوردته وكالات الأنباء.

وكانت تركيا وسوريا عرضة في 6 فبراير/شباط لزلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات وأحدث دمارا هائلا، قتل فيه أكثر 45 ألف شخص، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وأعلنت تركيا إنهاء غالبية عمليات البحث. ولم يتم انتشال أي ناجين جدد من تحت الأنقاض منذ أكثر من 24 ساعة.