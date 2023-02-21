السفارة العراقية في أنقرة توجّه تحذيرا للجالية العراقية عقب الزلزالين

أربيل (كوردستان24)- حذرت السفارة العراقيَّة في أنقرة؛ أبناء الجاليَّة العراقيَّة عقب الزلزالين اللذان ضربا ولاية هطاي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة تحذر أبناء الجاليَّة العراقيَّة المُقيمة في مدينة هطاي جنوب تركيا والمدن القريبة منها، وتطلب منهم الابتعاد عن المبانيّ المتضررة، والسواحل كتدبير احترازيّ إزاء خطر أرتفاع مستوى البحر عقب الزلزالين اللذان ضربا ولاية هطاي مساء اليوم."

ودعت السفارة أبناء الجاليَّة العراقيَّة للتواصل معها عبر رقم الطوارئ المُخصص لذلك في حال الحاجة وطلب المُساعدة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) بأن زلزالين جديدين بقوة 6,4 و5,8 درجات ضربا مساء الإثنين محافظة هاتاي جنوب تركيا، الأكثر تضررا من زلزال السادس من فبراير/شباط الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الزلزالين. وكان نائب الرئيس فؤاد أوقطاي قد أبلغ في وقت سابق عن إصابة ثمانية أشخاص جراء سقوط مبان متضررة.

وفي سوريا المجاورة، أصيب 47 شخصا في حلب أثناء محاولتهم الفرار وسط حالة من الذعر، وفق وكالة سانا. أما رئيس منظمة الخوذ البيضاء فقد أحصى 125 جريحا في شمال البلاد.

وأكدت وزارة النقل العراقية يوم الاثنين، أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة أنطاكيا جنوب وسط تركيا اليوم، شعر بها المواطنون في إقليم كوردستان وبعض المحافظات.