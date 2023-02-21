سیاسة

في موقفٍ متبادل.. طهران تقترب من فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني- وكالات
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني- وكالات
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران أنها في صدد فرض عقوباتٍ جديدة على بعض المؤسسات التابعة  للاتحاد الأوروبي، ردّاً على عقوباتٍ مماثلة فرضها الأخير على طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن بلاده "ستدرج قريباً في موقف متبادل عقوبات رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 32 شخصية إيرانية وكيانين، تشمل نائب قائد الحرس الثوري والمتحدث باسمه، وبعض المسؤولين في القضاء،  بسبب انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وهذه خامس حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات التي أشعلتها حادثة وفاة شابة كوردية في أحد السجون منتصف سبتمبر أيلول 2022.

وخلال هذه الفترة،عاقب الاتحاد الأوروبي 196 فردًا و 33 مؤسسة إيرانية، بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران و"التورط في قمع المتظاهرين".

من جانبها، فرضت الحكومة البريطانية، الإثنين، عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، بينهم عدد من قادة الحرس الثوري وثلاثة قضاة، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

 

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