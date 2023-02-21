سیاسة

بحضور مسرور بارزاني.. كوردستان تعقد ورشة عمل لبحث سبل حماية الإقليم من تداعيات الزلازل (فيديو)

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان ورشة عمل اقليم كوردستان الزلازل

أربيل (كوردستان24)- عُقدت صباح الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، ورشة عمل لبحث سبل حماية إقليم كوردستان، من تداعيات الزلازل التي تضرب المنطقة، وذلك بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

والورشة بدأت فعالياتها في تمام الساعة 10:00 صباحا، بحضور وزير الإعمار والإسكان ومعهد الخرسانة الأمريكي، والذي يعنى بحماية إقليم كوردستان من الزلازل.

ونص جدول أعمال الورشة، على اهمية تقييم حالة المباني، ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية، واقتراح إجراءات وآليات لإيجاد الحلول.

ووفقا لجدول الأعمال أيضا، فإن أحد أهداف الورشة هو صياغة المبادئ التوجيهية والخطط المناسبة لتنفيذ المشاريع المستقبلية لكوردستان مبنية ومتطورة من الناحية الهندسية.

كما تم خلال الورشة، محاولة تحديد الكود والمعايير المناسبة لطبيعة وموقع إقليم كوردستان، وهو هدف آخر لورشة العمل.

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