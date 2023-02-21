بغداد تستضيف المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

أربيل (كوردستان 24 ) - اعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، 21 شباط استضافة العاصمة العراقية بغداد للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل ويستمر 3 أيام.

وقال الصفدي، في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان 24 إن العراق هو الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وأن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها، داعيا رؤساء البرلمانات العربية للمشاركة في مؤتمر البرلمانات العربية الذي سيعقد في بغداد بعد أيام قليلة.

وقال الصفدي: إننا في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ننظر للعراق كركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، وندعم كل الجهود الرامية إلى استعادة العراق دوره الطبيعي والطليعي المؤثر والفاعل في المنطقة، مبينا أن الملك عبد الله الثاني ومن خلال (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي عقد في الأردن مؤخرا؛ أبرق برسالة واضحة مفادها أن للعراق دورا محوريا ورئيسا في المنطقة وأن أمنه واستقراره وازدهاره ركن أساسي لاستقرار المنطقة برمتها.

وبشأن مؤتمر البرلمانات العربية المقرر عقده خلال أيام، بين الصفدي أننا معنيون بحجم مشاركة واسعة من قبل رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنوي عقده في بغداد خلال أيام، داعيا رؤساء البرلمانات العربية إلى الحضور لبغداد والقول بصوت واحد إننا مع العراق وشعبه العظيم وندعم كل جهودهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم ومسيرتهم السياسية، فالعراق صاحب فضل على أمتنا وما بخل عليها في أحلك الظروف، ونحن واثقون بإرادة العراقيين وعزيمتهم الصلبة في تحقيق طموحاتهم نحو المزيد من التقدم والازدهار".