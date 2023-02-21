العراق يشارك بتقييم مطاراته من قبل الأمم المتحدة



أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت شبكة فورن بريف المعنية بشؤون الأمم المتحدة ، عن مشاركة العراق "للمرة الأولى"، في إجراءات مراجعة وتقييم المطارات والقطاع الجوي المدني العراقي الذي تقوم به ايكاو، من خلال وفد يشارك حاليا بالإجراءات التي استمرت لخمسة عشر يوما.

وأوضحت الشبكة بحسب تقريرها ان منظمة الطيران الدولي التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم ايكاو، ستقوم بمراجعة وتقييم المطارات العراقية والإجراءات المتبعة فيها، بالإضافة الى سلامة خطوط النقل الجوي داخل العراق بالنظر لــ"استمرار خطر تنظيم داعش الإرهابي"، على البلاد، بحسب قولها.

الشبكة أوضحت أيضا، ان نتائج مراجعة وتقييم المطارات العراقية ستصدر بمجرد انتهاء جولة التحقق الحالي، وستشمل مطارات إقليم كردستان العراق أيضا كونها تنضوي تحت سلطة الطيران المدني العراقية التابعة للحكومة في بغداد، موضحة ان التقييم سيرافقه مجموعة استراتيجيات وإجراءات لضمان سلامة القطاع الجوي، واستمرار تعاون السلطات العراقية مع الأمم المتحدة في هذا الجانب.